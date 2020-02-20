Лига Европы: украинские футболисты не спасли "Гент" от поражения в Риме
20 февраля, 2020, 23:51
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы итальянская "Рома" победила бельгийский "Гент" со счетом 1:0
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Единственный гол во встрече был забить на 13-й минуте, когда испанский форвард Карлес Перес вывел "Рому" вперед.
За "Гент" сегодня выступили двое украинцев. Роман Яремчук пропустил встречу из-за травмы, Игорь Пластун провел целый матч, а Роман Безус был заменен на 74-й минуте.
Лига Европы
20 февраля
"Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия) 1:0
Гол: Перес, 13
- 20 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил лиссабонской "Бенфики" со счетом 2: 1.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!