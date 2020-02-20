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Espreso.tvСпортЛига Европы: украинские футболисты не спасли "Гент" от поражения в Риме

Лига Европы: украинские футболисты не спасли "Гент" от поражения в Риме


фото: Reuters
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы итальянская "Рома" победила бельгийский "Гент" со счетом 1:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Единственный гол во встрече был забить на 13-й минуте, когда испанский форвард Карлес Перес вывел "Рому" вперед.

За "Гент" сегодня выступили двое украинцев. Роман Яремчук пропустил встречу из-за травмы, Игорь Пластун провел целый матч, а Роман Безус был заменен на 74-й минуте.

Лига Европы

20 февраля

"Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия) 1:0

Гол: Перес, 13

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