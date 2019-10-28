I'll be back: сайт президента Грузии взломали, разместив фото Саакашвили
28 октября, 2019, 15:24
Неизвестные хакеры разместили на сайте президента Грузии фото бывшего главы государства Михеила Саакашвили с надписью I`ll be back ( "Я вернусь")
Как сообщает Грузия Online, атаки также были осуществлены и на другие сайты, среди которых Тбилисского апелляционного и Зугдидского районного суда, городского собрания Батуми и мэрии, администрации Кутаиси, а также неправительственной организации Фонд развития СМИ.
В результате кибератаки в грузинском сегменте интернета не работали до двух тысяч сайтов.
МВД Грузии начало расследование после атаки хакеров на сайт президента страны Саломе Зурабишвили.
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