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Espreso.tvОбществоI&#39;ll be back: сайт президента Грузии взломали, разместив фото Саакашвили

I'll be back: сайт президента Грузии взломали, разместив фото Саакашвили

Неизвестные хакеры разместили на сайте президента Грузии фото бывшего главы государства Михеила Саакашвили с надписью I`ll be back ( "Я вернусь")

Как сообщает Грузия Online, атаки также были осуществлены и на другие сайты, среди которых Тбилисского апелляционного и Зугдидского районного суда, городского собрания Батуми и мэрии, администрации Кутаиси, а также неправительственной организации Фонд развития СМИ.

В результате кибератаки в грузинском сегменте интернета не работали до двух тысяч сайтов.

МВД Грузии начало расследование после атаки хакеров на сайт президента страны Саломе Зурабишвили.

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