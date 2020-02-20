Главу ПриватБанка Крумханзла требуют освободить в суде: это уже второй иск
20 февраля, 2020, 15:03
Окружной админсуд Киева открыл производство по иску профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка с требованием уволить председателя правления ПриватБанка Петра Крумханзла
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на данные судебного реестра.
В иске, кроме председателя правления ПриватБанка, упоминаются еще 2 сотрудника банка. Свой иск профсоюзная организация ПриватБанка аргументирует "несоблюдением требований закона о безупречной деловой репутации".
Согласно госреестру, "Первичную профсоюзную организацию сотрудников ПриватбБанка" зарегистрировали 19 июня 2019 года в Днипре, ее директор - Максим Шевченко.
- Напомним, 23 декабря Печерский райсуд Киева открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка к этому же банку об "обжаловании бездействия наблюдательного совета" и об обязательствах уволить председателя правления Петра Крумханзла.
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