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Espreso.tvОбществоГлаву ПриватБанка Крумханзла требуют освободить в суде: это уже второй иск

Главу ПриватБанка Крумханзла требуют освободить в суде: это уже второй иск


фото: vesti.ua
Окружной админсуд Киева открыл производство по иску профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка с требованием уволить председателя правления ПриватБанка Петра Крумханзла

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на данные судебного реестра.

В иске, кроме председателя правления ПриватБанка, упоминаются еще 2 сотрудника банка. Свой иск профсоюзная организация ПриватБанка аргументирует "несоблюдением требований закона о безупречной деловой репутации".

Согласно госреестру, "Первичную профсоюзную организацию сотрудников ПриватбБанка" зарегистрировали 19 июня 2019 года в Днипре, ее директор - Максим Шевченко.

  • Напомним, 23 декабря Печерский райсуд Киева открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка к этому же банку об "обжаловании бездействия наблюдательного совета" и об обязательствах уволить председателя правления Петра Крумханзла.

 

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