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Espreso.tvОбществоИз ПриватБанка через суд хотят уволить председателя правления

Из ПриватБанка через суд хотят уволить председателя правления

Первичный профсоюз работников ПриватБанка подал иск против наблюдательного совета банка, в котором требует освобождения действующего председателя правления ПриватБанка Петера Круманзла от должности

Соответствующий иск подали в Печерский суд Киева, а сам суд открыл производство по этому делу 23 декабря, сообщает Finbalance.

В частности, в иске профсоюз требует обжаловать "бездействие" наблюдательного совета ПриватБанка и разорвать контракт с Кумханзлом. Среди ответчиков по делу - Министерство финансов и Кабинет министров Украины. Также в производстве фигурирует Национальный банк и Генеральная прокуратура.

 

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