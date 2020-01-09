Из ПриватБанка через суд хотят уволить председателя правления
9 января, 2020, 15:15
Первичный профсоюз работников ПриватБанка подал иск против наблюдательного совета банка, в котором требует освобождения действующего председателя правления ПриватБанка Петера Круманзла от должности
Соответствующий иск подали в Печерский суд Киева, а сам суд открыл производство по этому делу 23 декабря, сообщает Finbalance.
В частности, в иске профсоюз требует обжаловать "бездействие" наблюдательного совета ПриватБанка и разорвать контракт с Кумханзлом. Среди ответчиков по делу - Министерство финансов и Кабинет министров Украины. Также в производстве фигурирует Национальный банк и Генеральная прокуратура.
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