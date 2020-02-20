Фейковая рассылка о якобы обнаружении в Украине китайского коронавируса: СБУ устанавливает организаторов

20 февраля, 2020, 17:27

Служба безопасности Украины принимает неотложные меры по установлению обстоятельств рассылки якобы от имени отечественного Министерства здравоохранения писем с фейковой информацией о якобы обнаружении в Украине вируса COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты Службы безопасности Украины исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента.