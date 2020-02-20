Данные о 5 случаях коронавируса в Украине не соответствуют действительности, - МОЗ

20 февраля, 2020, 15:39

Центр общественного здоровья опроверг информацию о подтверждении пяти случаев коронавируса в Украине

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Внимание! Информация о 5 подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 в Украине не соответствует действительности. Призываем СМИ не распространять эту информацию и назвать пресс-службе Минздрава Украины отправителя этой информации в случае получения письма", - говорится в сообщении.

В то же время один из бывших сотрудников Центра общественного здоровья Владимир Бируля указал в заметке на своей странице в Facebook, что электронный адрес, с которого эта информация распространяется, совпадает с официальной почтовым ящиком Министерства здравоохранения Украины.

"Как бывший руководитель коммуникаций Центра общественного здоровья Украины получил вопрос об информации на ящике. Это фейк! К сожалению, адрес отправителя совпадает с официальным адресом Министерства здравоохранения Украины. Лично я воспринимаю это как диверсию и обращают в министерство - срочно дайте официальную позицию!" - написал Бируля.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая обратилась в СБУ с просьбой отреагировать на случаи распространения фейков о коронавирусе в Украине.

"Паника, которая распространяется в украинском обществе в связи с эвакуацией из Китая наших граждан, создаются искусственно. Приведу лишь один пример. Сегодня утром якобы от имени Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья был распространен фейк о том, что в Украине якобы выявлены случаи заражения коронавируса. Я имею все основания считать, что такие вещи имеют признак спланированной информационной атаки против Министерства здравоохранения. Поэтому я обратилась к председателю Службы безопасности Украины с просьбой отреагировать на эти выпады ", - написала Скалецкая.