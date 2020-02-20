Биатлон: сборная Украины провалила одиночную смешанную эстафету на ЧМ

20 февраля, 2020, 16:54

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце в одиночной смешанной эстафете украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный финишировали десятыми

Об этом сообщает Еспрессо.TV.

Сегодня на чемпионате мира в Антхольце (Италия) состоялась одиночная смешанная эстафета, в которой Украину представляли Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.

Наши биатлонисты использовали восемь запасных патронов и финишировали лишь десятыми.

Золото получили норвежцы Марте Олсби Ройзеланд и Йоханнес Бё, которые использовали 6 запасных патронов. Серебро выиграли Пройс и Лессер из Германии. Бронзовыми призерами стали французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклен.

Таким образом, сборная Украины перед классическими эстафетами и гонками с массовым стартом все еще остается без медалей на нынешнем чемпионате мира.

Чемпионат мира

Антхольц (Италия)

Одиночная смешанная эстафета

20 февраля

1. Норвегия - 34.19,9 (0 промахов + 6 запасных патронов.

2. Германия - отставание +17,6 (0+5)

3. Франция +29,8 (0+4)

10. Украина +1.27,2 (0+8)

It looks like a win for @NSSF_Biathlon as Boe closes all targets and leaves 7.6 seconds ahead of @skiverband , while @EmilienJck moves his team to the third in # antholz2020 . Will the final standing be the same? Let's find out on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/XzpxHwxrOO - IBU World Cup (@IBU_WC) February 20, 2020