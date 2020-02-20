Биатлон: сборная Украины провалила одиночную смешанную эстафету на ЧМ
Об этом сообщает Еспрессо.TV.
Сегодня на чемпионате мира в Антхольце (Италия) состоялась одиночная смешанная эстафета, в которой Украину представляли Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.
Наши биатлонисты использовали восемь запасных патронов и финишировали лишь десятыми.
Золото получили норвежцы Марте Олсби Ройзеланд и Йоханнес Бё, которые использовали 6 запасных патронов. Серебро выиграли Пройс и Лессер из Германии. Бронзовыми призерами стали французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклен.
Таким образом, сборная Украины перед классическими эстафетами и гонками с массовым стартом все еще остается без медалей на нынешнем чемпионате мира.
Чемпионат мира
Антхольц (Италия)
Одиночная смешанная эстафета
20 февраля
1. Норвегия - 34.19,9 (0 промахов + 6 запасных патронов.
2. Германия - отставание +17,6 (0+5)
3. Франция +29,8 (0+4)
10. Украина +1.27,2 (0+8)
It looks like a win for @NSSF_Biathlon as Boe closes all targets and leaves 7.6 seconds ahead of @skiverband , while @EmilienJck moves his team to the third in # antholz2020 . Will the final standing be the same? Let's find out on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/XzpxHwxrOO- IBU World Cup (@IBU_WC) February 20, 2020
- Напомним, 19 февраля президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак раскритиковал шведа Себастьяна Самуэльссона, который заявил, что из-за допинга сборная России не должна выступать на чемпионате мира.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!