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Espreso.tvСпортЗамахнулся на рекорд в спринте: Холланд развил невероятную скорость в матче ЛЧ

Замахнулся на рекорд в спринте: Холланд развил невероятную скорость в матче ЛЧ


фото: REUTERS
Норвежский форвард немецкой "Боруссии" Эрлинг Холланд во время игры Лиги чемпионов против французского ПСЖ пробег 60 м по 6,64 сек

Об этом сообщает Niewsblad.

Во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и ПСЖ, после подачи углового у ворот немецкого клуба норвежский форвард, убегая в контратаку, совершил рывок и пробег 60 м по 6,64 сек. Мировой рекорд на этой дистанции составляет 6,34 сек.

Норвежец в матче против ПСЖ сделал дубль и стал пятым игроком в истории главного еврокубка, которому удалось в дебютном сезоне в ЛЧ отличиться 10 забитыми голами.

19-летний Эрлинг Холланд является воспитанником норвежского клуба "Брюне". В "Боруссию" он перешел в январе 2020 года из австрийского "Зальцбурга" за 20 млн евро.

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