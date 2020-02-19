Замахнулся на рекорд в спринте: Холланд развил невероятную скорость в матче ЛЧ
19 февраля, 2020, 11:55
Норвежский форвард немецкой "Боруссии" Эрлинг Холланд во время игры Лиги чемпионов против французского ПСЖ пробег 60 м по 6,64 сек
Об этом сообщает Niewsblad.
Во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и ПСЖ, после подачи углового у ворот немецкого клуба норвежский форвард, убегая в контратаку, совершил рывок и пробег 60 м по 6,64 сек. Мировой рекорд на этой дистанции составляет 6,34 сек.
Норвежец в матче против ПСЖ сделал дубль и стал пятым игроком в истории главного еврокубка, которому удалось в дебютном сезоне в ЛЧ отличиться 10 забитыми голами.
19-летний Эрлинг Холланд является воспитанником норвежского клуба "Брюне". В "Боруссию" он перешел в январе 2020 года из австрийского "Зальцбурга" за 20 млн евро.
- 18 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила французский ПСЖ со счетом 2: 1.
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