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Espreso.tvОбществоДТП на Бажана в Киеве: женщина вылетела из авто от столкновения

ДТП на Бажана в Киеве: женщина вылетела из авто от столкновения


фото: Еспресо.TV
18 февраля на проспекте Бажана в Киеве произошло ДТП с участием 2 легковых и грузовика. Вследствие ДТП женщина повредила ногу, вылетев из машины

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .

В Киеве на проспекте Бажана произошло ДТП с участием двух легковушек и грузовика

Как рассказал Вартовым Епресо один из участников ДТП, водитель автомобиля Skoda пытался обогнать грузовик Volvo, в это время за ним на большой скорости двигался автомобиль Mitsubishi. Водитель пыталась объехать Шкоду, повернув руль влево. К сожалению, она не смогла этого сделать, протаранив Шкоду, ударилась в отбойник, автомобиль унесло рикошетом к грузовику.

От удара Шкоду развернуло на 360 градусов.

Водитель Mitsubishi получила серьезные травмы ноги, ведь от удара, она вылетела из машины, скорее всего, не воспользовалась ремнем безопасности. Медики госпитализировали женщину. К счастью, больше никто из участников ДТП травм не получил.

На месте происшествия работает патрульная полиция.

  • Напомним, в ночь на 17 февраля в Броварах Киевской области произошла смертельная ДТП с участием сотрудника полиции
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