ДТП на Бажана в Киеве: женщина вылетела из авто от столкновения
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .
В Киеве на проспекте Бажана произошло ДТП с участием двух легковушек и грузовика
Как рассказал Вартовым Епресо один из участников ДТП, водитель автомобиля Skoda пытался обогнать грузовик Volvo, в это время за ним на большой скорости двигался автомобиль Mitsubishi. Водитель пыталась объехать Шкоду, повернув руль влево. К сожалению, она не смогла этого сделать, протаранив Шкоду, ударилась в отбойник, автомобиль унесло рикошетом к грузовику.
От удара Шкоду развернуло на 360 градусов.
Водитель Mitsubishi получила серьезные травмы ноги, ведь от удара, она вылетела из машины, скорее всего, не воспользовалась ремнем безопасности. Медики госпитализировали женщину. К счастью, больше никто из участников ДТП травм не получил.
На месте происшествия работает патрульная полиция.
- Напомним, в ночь на 17 февраля в Броварах Киевской области произошла смертельная ДТП с участием сотрудника полиции
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