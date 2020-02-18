ДТП на Бажана в Киеве: женщина вылетела из авто от столкновения

18 февраля, 2020, 16:28

18 февраля на проспекте Бажана в Киеве произошло ДТП с участием 2 легковых и грузовика. Вследствие ДТП женщина повредила ногу, вылетев из машины

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .

В Киеве на проспекте Бажана произошло ДТП с участием двух легковушек и грузовика

Как рассказал Вартовым Епресо один из участников ДТП, водитель автомобиля Skoda пытался обогнать грузовик Volvo, в это время за ним на большой скорости двигался автомобиль Mitsubishi. Водитель пыталась объехать Шкоду, повернув руль влево. К сожалению, она не смогла этого сделать, протаранив Шкоду, ударилась в отбойник, автомобиль унесло рикошетом к грузовику.

От удара Шкоду развернуло на 360 градусов.

Водитель Mitsubishi получила серьезные травмы ноги, ведь от удара, она вылетела из машины, скорее всего, не воспользовалась ремнем безопасности. Медики госпитализировали женщину. К счастью, больше никто из участников ДТП травм не получил.

На месте происшествия работает патрульная полиция.