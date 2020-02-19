 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ колледже Тернополя произошло масовое отравление

В колледже Тернополя произошло масовое отравление

В столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой отравились 12 учеников

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

"19 февраля в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Збаражской ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 учеников (2003 - 2005 г.р.), которые употребляли пищу в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой", - говорится в сообщении.

  • 11 февраля на Львовщине в курортном поселке Славское Сколевского района в отеле отравились 14 человек.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 февраля, 2020 среда

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

19 февраля, 2020 среда

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать