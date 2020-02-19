В колледже Тернополя произошло масовое отравление
19 февраля, 2020, 08:53
В столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой отравились 12 учеников
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.
"19 февраля в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Збаражской ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 учеников (2003 - 2005 г.р.), которые употребляли пищу в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой", - говорится в сообщении.
- 11 февраля на Львовщине в курортном поселке Славское Сколевского района в отеле отравились 14 человек.
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