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Espreso.tvОбществоМассовое отравление в Славском: 14 человек госпитализированы, из них 4 ребенка

Массовое отравление в Славском: 14 человек госпитализированы, из них 4 ребенка

11 февраля на Львовщине в курортном поселке Славское Сколевского района в отеле отравились 14 человек

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, человек госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.

"11 февраля в ГСЧС поступила информация, что в Сколивской ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 14 человек (из них 4 ребенка), которые питались в гостинице" Рандеву "в с. Славское Сколевского района", - говорится в сообщении ДСНС.

  • Напомним, в январе вблизи Славского остановился подъемник на горе Погар.
  • Ранее во Львове 5 человек госпитализировали с диагнозом "острая кишечная инфекция" после празднования свадьбы в ресторане.
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