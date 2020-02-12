Массовое отравление в Славском: 14 человек госпитализированы, из них 4 ребенка

12 февраля, 2020, 09:14

11 февраля на Львовщине в курортном поселке Славское Сколевского района в отеле отравились 14 человек

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, человек госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.

"11 февраля в ГСЧС поступила информация, что в Сколивской ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 14 человек (из них 4 ребенка), которые питались в гостинице" Рандеву "в с. Славское Сколевского района", - говорится в сообщении ДСНС.