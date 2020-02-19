В Днепре появится музей памяти жертв Голодомора

19 февраля, 2020, 13:53

В Днепре появится отдельный тематический музей памяти жертв Голодомора

Соответствующее решение о создании коммунального учреждения приняли депутаты городского совета, сообщает пресс-служба.

В планах создать в музее три экспозиции. Первая будет посвящена историческим событиям, которые предшествовали Голодомору, вторая - непосредственно геноциду в Украине и в Днепропетровской области, третья - жизни украинцев после того периода.

С созданием экспозиций Днепру будут помогать ученые из Киева. Где разместят будущий музей - пока не решили.