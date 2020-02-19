В Австралии два самолета столкнулись в воздухе, есть погибшие
Об этом сообщает телеканал 9News со ссылкой на местную полицию.
"Четыре человека погибли в результате столкновения двух самолетов в воздухе на севере Мельбурна сегодня утром", - говорится в сообщении.
Four people have been killed after two planes collided at Mangalore in the state's north-east.- Nine News Melbourne (@ 9NewsMelb) February 19, 2020
Witnesses have told investigators the aircraft performing training flights, crashed in mid-air. @ Eliza_Rugg9 # 9News pic.twitter.com/ya02En233Z
Как сообщает телеканал, катастрофа произошла в 7 километрах от учебно-летной школы в городе Манглор вблизи Мельбурна.
Сейчас известно, что легкомоторный самолет Piper-Seminole столкнулся с другим небольшим самолетом Beechcraft Travel Air.
На момент столкновения в каждом воздушном судне находились по два человека: пилот и инструктор.
Позже спасатели нашли обломки двух самолетов.
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Отмечается, что оба самолета имели разрешения на осуществление полетов у школы.
Управление гражданской авиации вместе с Бюро по вопросам транспортной безопасности Австралии начали расследование для установления всех обстоятельств трагедии.
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