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Espreso.tvОбществоВ Австралии два самолета столкнулись в воздухе, есть погибшие

В Австралии два самолета столкнулись в воздухе, есть погибшие

Вблизи австралийского города Мельбурн в результате столкновения двух небольших самолетов в воздухе погибли четыре человека

Об этом сообщает телеканал 9News со ссылкой на местную полицию.

"Четыре человека погибли в результате столкновения двух самолетов в воздухе на севере Мельбурна сегодня утром", - говорится в сообщении.

 

Как сообщает телеканал, катастрофа произошла в 7 километрах от учебно-летной школы в городе Манглор вблизи Мельбурна.

Сейчас известно, что легкомоторный самолет Piper-Seminole столкнулся с другим небольшим самолетом Beechcraft Travel Air.

На момент столкновения в каждом воздушном судне находились по два человека: пилот и инструктор.

Позже спасатели нашли обломки двух самолетов.

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Отмечается, что оба самолета имели разрешения на осуществление полетов у школы.

Управление гражданской авиации вместе с Бюро по вопросам транспортной безопасности Австралии начали расследование для установления всех обстоятельств трагедии.

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