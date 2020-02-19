В Австралии два самолета столкнулись в воздухе, есть погибшие

19 февраля, 2020, 10:58

Вблизи австралийского города Мельбурн в результате столкновения двух небольших самолетов в воздухе погибли четыре человека

Об этом сообщает телеканал 9News со ссылкой на местную полицию.

"Четыре человека погибли в результате столкновения двух самолетов в воздухе на севере Мельбурна сегодня утром", - говорится в сообщении.

Four people have been killed after two planes collided at Mangalore in the state's north-east.



Witnesses have told investigators the aircraft performing training flights, crashed in mid-air. @ Eliza_Rugg9 # 9News pic.twitter.com/ya02En233Z - Nine News Melbourne (@ 9NewsMelb) February 19, 2020

Как сообщает телеканал, катастрофа произошла в 7 километрах от учебно-летной школы в городе Манглор вблизи Мельбурна.

Сейчас известно, что легкомоторный самолет Piper-Seminole столкнулся с другим небольшим самолетом Beechcraft Travel Air.

На момент столкновения в каждом воздушном судне находились по два человека: пилот и инструктор.

Позже спасатели нашли обломки двух самолетов.

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Отмечается, что оба самолета имели разрешения на осуществление полетов у школы.

Управление гражданской авиации вместе с Бюро по вопросам транспортной безопасности Австралии начали расследование для установления всех обстоятельств трагедии.