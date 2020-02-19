Украина готова осуществлять транзит нефти в Беларусь, - посол в Минске
Об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает издание naviny.by.
Как отметил посол, разговоры ведутся, а в январе собиралась рабочая группа по вопросам топливно-энергетического комплекса.
"Вопрос обсуждался и во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре. Они на слуху, мы готовы, но надо показать объемы и когда это нужно. Если будет заявка, мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии" , - сказал он.
Как напомнил дипломат, когда летом 2019 года Российская Федерация ввела эмбарго на поставки топлива в Украину, Беларусь увеличила объемы поставок нефтепродуктов для Украины.
"Когда у нас была проблема летом с поставками дизельного топлива, то Беларусь нам подставила плечо. Мы готовы поддержать Беларусь в любом начинании, если у нее возникают какие-то проблемы", - добавил Кизим.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина изучает идею подачи совместной с Беларусью заявки на проведение Олимпиады.
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