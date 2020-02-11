Украина изучает идею совместной с Беларусью заявки на проведение Олимпиады, - Гончарук
Об этом Гончарук заявил на заседании оргкомитета по подготовке и участию украинских спортсменов в Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает РБК-Украина .
По его словам, проведение Олимпиады - масштабный проект, который бы способствовал инфраструктурному обновлению страны.
"По моему мнению, эта идея точно заслуживает глубокого изучения. Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнерам, если эта инициатива в ближайшее время может быть реализована. Это - важный и ответственный имиджевый шаг. Такие масштабные проекты способствуют инфраструктурному обновлению государства, росту туристической привлекательности и национального престижа в мире в целом ", сказал Гончарук.
Также премьер поручил изучить опыт Беларуси в проведении Европейских игр-2019 и опыт европейских стран в организации Олимпийских игр.
Пока неизвестно, об организации летней или зимней Олимпиады идет речь.
- В сентябре 2019 президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет совместно с Украиной провести Олимпиаду .
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