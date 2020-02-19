Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Китая

19 февраля, 2020, 20:13

Самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из аэропорта Ухань в Украину

Об этом сообщает посольство Украины в Китае.

Ориентировочное время прибытия в Украину - в 8 часов утра. По дороге в Украину лайнер совершит техническую посадку в Алматы, там сойдут на землю два гражданина Казахстана.

Самолет доставит из Китая 48 граждан Украины и 27 иностранцев: 8 граждан Аргентины, 5 - Доминиканской Республики, 5 - Эквадора, 4 - Сальвадора, 2 - Коста-Рики и по 1 - Израиля, Черногории и Панамы.

По прилету в Украину эвакуированных экипаж и медицинский персонал разместят на 14-дневную обсервацию как обязательную противоэпидемическую меру.