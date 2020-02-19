 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСамолет с эвакуированными украинцами вылетел из Китая

Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Китая


фото: Посольство України в Китаї
Самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из аэропорта Ухань в Украину

Об этом сообщает посольство Украины в Китае.

Ориентировочное время прибытия в Украину - в 8 часов утра. По дороге в Украину лайнер совершит техническую посадку в Алматы, там сойдут на землю два гражданина Казахстана.

Самолет доставит из Китая 48 граждан Украины и 27 иностранцев: 8 граждан Аргентины, 5 - Доминиканской Республики, 5 - Эквадора, 4 - Сальвадора, 2 - Коста-Рики и по 1 - Израиля, Черногории и Панамы.

По прилету в Украину эвакуированных экипаж и медицинский персонал разместят на 14-дневную обсервацию как обязательную противоэпидемическую меру.

  • Напомним, что эвакуированных из китайского Уханя изолируют на карантин в четырех госпиталях в разных городах Украины.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать