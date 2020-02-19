"Возмущению нет предела!": Коляда раскритиковала разглашение некоторыми СМИ имени погибшего бойца на фронте
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Вчера погиб 22-летний воин семьдесят второй бригады, и уже через несколько часов интернет замерцал именем и фамилией юноши. Со ссылкой на "достоверные источники", волонтеров и даже нардепов. У меня вопрос - доколе родственники и близкие погибших на фронте защитников будут узнавать о своей личной, частной трагедии из лент публичных новостей и с телеэкранов? Возмущению нет предела!" - говорится в сообщении.
Министр добавила, что в Украине идет процесс разработки правил оповещения родственников погибших на Донбассе.
"Убеждена, что совместно с Министерством обороны мы сможем внести соответствующие правки в нормативные документы и ввести на государственном уровне эти такие простые, такие деликатные, но такие важные правила и сделать их нашей новой традицией, традицией нашей современной войны, которая продолжается", - добавила она.
По ее словам, в планах Минветеранов создать Национальное кладбище и упорядочить захоронения на военных аллеях.
- Напомним, во время нападения россиян на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Хитайлов .
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