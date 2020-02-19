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Espreso.tvОбщество"Возмущению нет предела!": Коляда раскритиковала разглашение некоторыми СМИ имени погибшего бойца на фронте

"Возмущению нет предела!": Коляда раскритиковала разглашение некоторыми СМИ имени погибшего бойца на фронте


фото: Укрінформ
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда раскритиковала распространение имени погибшего бойца в СМИ до того, как о трагедии узнали родные

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Вчера погиб 22-летний воин семьдесят второй бригады, и уже через несколько часов интернет замерцал именем и фамилией юноши. Со ссылкой на "достоверные источники", волонтеров и даже нардепов. У меня вопрос - доколе родственники и близкие погибших на фронте защитников будут узнавать о своей личной, частной трагедии из лент публичных новостей и с телеэкранов? Возмущению нет предела!" - говорится в сообщении.

Министр добавила, что в Украине идет процесс разработки правил оповещения родственников погибших на Донбассе.

"Убеждена, что совместно с Министерством обороны мы сможем внести соответствующие правки в нормативные документы и ввести на государственном уровне эти такие простые, такие деликатные, но такие важные правила и сделать их нашей новой традицией, традицией нашей современной войны, которая продолжается", - добавила она.

По ее словам, в планах Минветеранов создать Национальное кладбище и упорядочить захоронения на военных аллеях.

  • Напомним, во время нападения россиян на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Хитайлов .
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