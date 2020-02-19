"Талант найдет свое применение" В Кремле прокомментировали будущую работу Суркова

19 февраля, 2020, 16:12

Представитель президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отставку Владислава Суркова, заявил, что "многолетний опыт и талант" уволенного "найдет свое применение"

Об этом сообщает РБК.

При этом Песков отказался прогнозировать возможность дальнейшей работы Суркова на украинском направлении, которым он занимался в прежней должности советника президента РФ.

"Нет никаких сомнений, что он может быть задействован в самых разных направлениях", - сказал пресс-секретарь российского президента.

Он также не уточнил, может ли следующим местом работы Суркова быть госструктура.

Напомним, 18 февраля Владимир Путин подписал указ об отставке своего помощника Владислава Суркова.