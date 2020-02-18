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Espreso.tvМирПутин уволил Суркова с должности своего помощника

Путин уволил Суркова с должности своего помощника


фото: Російські ЗМІ
Президент России Владимир Путин уволил Владислава Суркова с должности своего помощника

Указ об этом опубликован пресс-службой Кремля.

Указ вступает в силу со дня подписания. О том, что Сурков покинул пост помощника президента, стало известно в конце января. Об этой отставке рассказал близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Но официального указа об отставке Суркова не было.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что украинским направлением продолжает заниматься как Сурков, так и помощник президента РФ Юрий Ушаков "по мере необходимости".

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