Путин уволил Суркова с должности своего помощника
18 февраля, 2020, 19:07
Президент России Владимир Путин уволил Владислава Суркова с должности своего помощника
Указ об этом опубликован пресс-службой Кремля.
Указ вступает в силу со дня подписания. О том, что Сурков покинул пост помощника президента, стало известно в конце января. Об этой отставке рассказал близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Но официального указа об отставке Суркова не было.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что украинским направлением продолжает заниматься как Сурков, так и помощник президента РФ Юрий Ушаков "по мере необходимости".
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