"Кощунство": в российском МИДе отреагировали на эстонскую резолюцию о Второй мировой

19 февраля, 2020, 17:02

Резолюция парламента Эстонии о роли СССР в начале Второй мировой войны является "кощунством" и осложнит диалог двух стран

Об этом заявил посол РФ в Эстонии Александр Петров, сообщает ТАСС.

"Это кощунство. Это откровенно недружественный акт эстонского парламента, который усложнит атмосферу наших двусторонних отношений. Такие действия заслуживают сочувствия и решительного осуждения", - сказал дипломат.

19 февраля парламент Эстонии принял резолюцию с критикой в адрес России по вопросам истории Второй мировой войны.

Преамбула документа осуждает пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы, после подписания которых наступила "оккупация стран Балтии и раздел Польши двумя тоталитарными режимами, что стало важной предпосылкой начала Второй мировой войны".

Резолюция осуждает попытки российских властей переписать историю, отрицая роль Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны.