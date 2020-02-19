Парламент Эстонии осудил российскую версию истории Второй мировой

19 февраля, 2020, 16:02

Эстонский Рийгикогу (парламент) в среду одобрил резолюцию "Об исторической памяти и подделке истории", в которой осудил российскую интерпретацию исторических событий, предшествовавших Второй мировой войне

Об этом сообщает ERR.ee .

72 депутата поддержали документ, один выступил против, еще 6 не голосовали.

Преамбула резолюции осуждает пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы, после подписания которых наступила "оккупация стран Балтии и раздел Польши двумя тоталитарными режимами, что стало важной предпосылкой начала Второй мировой войны".

В резолюции выражена поддержка Польши и другим европейским странам, которых "Россия в последнее время относит к виновникам развязывания Второй мировой войны".

Документ осуждает "попытки российской власти переписать историю, отрицая роль Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны и перекладывая ответственность на жертв агрессии".

Эстонские депутаты подчеркивают, что Вторая мировая война стала возможной как прямое следствие подписания пакта Молотова-Риббентропа между СССР и Германией, а фашистская Германия, коммунистический Советский Союз и другие тоталитарные режимы виноваты в невиданных по масштабам в истории человечества массовых убийствах, депортациях и лишениях жизни и свободы.

Парламент призвал правительство Эстонии поддерживать сохранение аутентичной исторической памяти как в Эстонии, так и во всем мире.

Напомним, 19 декабря в Санкт-Петербурге на встрече с экс-лидерами бывших стран СССР президент России Владимир Путин раскритиковал недавно принятую Европарламентом резолюцию, которая обвинила СССР и нацистов в том, что подписание пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году способствовало Второй мировой войне.

Российский лидер отметил, что в СССР не было другого выхода, как подписать договор с Германией, поскольку западные государства были равнодушны к предложению Москвы сформировать военный альянс.

Президент Литвы Гитанас Науседа позже заявил, что Россия "всеми силами пытается переписать историю".

В середине января латвийский парламент также осудил попытки России переписать историю Второй мировой войны.