Эрдоган: договориться с РФ не удалось, операция в Идлибе может начаться в любое время

19 февраля, 2020, 12:02

Операция турецких войск в провинции Идлиб в Сирии может начаться в любой момент, если Дамаск не отведет войска за линию турецких военных постов

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Al Jazeera.

"Операция в Идлибе неизбежна", - сказал Эрдоган перед депутатами правящей партии "Справедливости и развития" в парламенте. "Мы начали отсчет, мы делаем окончательные предупреждение".

Эрдоган заявил, что переговоры с Россией о северо-западном сирийском регионе Идлиб далеко не удовлетворили требования Турции, и предупредил, что военная операция является "вопросом времени".

Эрдоган заявил, что Турция решила сделать Идлиб безопасной зоной "независимо от расходов", даже несмотря на провал переговоров с Россией, которая поддерживает силы сирийского президента Башара Асада.

Ранее Турция заявила России, что готова вытеснять войска Асада в Идлибе.