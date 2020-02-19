"Если отбором к "коллегии выдающихся врачей" будет заниматься МОЗ, то это настораживает", - Стефанишина о возможном пересмотре медреформы

19 февраля, 2020, 20:48

Сейчас нам неизвестны никакие детали относительно этой коллегии врачей, которая должна проанализировать медицинскую реформу, сказала Стефанишина

Об этом в эфире программы "Большой эфир с Василием Зимой" на Еспресо.TV рассказала нардеп от фракции "Голос" Ольга Стефанишина.

Она прокомментировала последнее заявление президента Владимира Зеленского о том, что ход медицинской реформы должна проанализировать коллегия "выдающихся врачей"

"70% украинцев, подписавших соглашения с семейными врачами, они уже довольны качеством услуг. Конечно, мнение врачей очень важно учесть. Эта мысль была учтена, когда писалась концепция медицинской реформы. Сейчас нам неизвестны никакие детали по поводу этой коллегии врачей. Мы будем следить, кто войдет в эту коллегию", - сказала Стефанишина.

По ее словам, если отбором людей в эту так называемую коллегию будет заниматься МЗ, то это настораживает. Она считает, что в составе министерства уже сейчас работают отдельные одиозные врачи, что может повлиять на отбор.

Нардеп также ответила на вопрос, не означает ли это прекращение реформы Супрун и начало другой реформы по методам экс-министра Раисы Богатыревой.

"В ходе медицинской реформы нет других вариантов, чем внедрять то, что уже началось. Реформа нацелена на эффективное использование денежных средств. С 1 апреля должен начаться самый трудный этап реформы - это регулирование вторичного и третичного звена. Он будет длиться несколько лет, и я думаю, что нынешняя власть должна это продолжить", - добавила Стефанишина.