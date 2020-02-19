Правительство назначило нового главу Госкино
19 февраля, 2020, 13:43
Правительство 19 февраля назначило глав четырех профильных институтов, находящихся в подчинении Министерства кульуры, молодежи и спорта
Об этом сообщил министр Бородянский в своем Telegram.
Сергей Левчук назначен главой Государственного агентства спорта
Марина Кудерчук - главой Государственного агентства по вопросам кино.
Галина Григоренко стала главой Государственного агентства по вопросам искусств.
Ольга Россошанская - главой Государственного агентства по вопросам художественного образования
Как сообщалось, 29 января в своем Telegram-канале Бородянский по результатам заседания правительства написал, что Кудерчук назначен главой Госкино.
В то же время, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" , на заседании в конце января Кабмин только определил Кудерчук победителем конкурса.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!