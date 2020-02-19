Правительство назначило нового главу Госкино

19 февраля, 2020, 13:43

Правительство 19 февраля назначило глав четырех профильных институтов, находящихся в подчинении Министерства кульуры, молодежи и спорта

Об этом сообщил министр Бородянский в своем Telegram.

Сергей Левчук назначен главой Государственного агентства спорта

Марина Кудерчук - главой Государственного агентства по вопросам кино.

Галина Григоренко стала главой Государственного агентства по вопросам искусств.

Ольга Россошанская - главой Государственного агентства по вопросам художественного образования

Как сообщалось, 29 января в своем Telegram-канале Бородянский по результатам заседания правительства написал, что Кудерчук назначен главой Госкино.

В то же время, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" , на заседании в конце января Кабмин только определил Кудерчук победителем конкурса.