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Espreso.tvОбществоПравительство назначило нового главу Госкино

Правительство назначило нового главу Госкино

Марина Кудерчук
Марина Кудерчук
фото: 24tv
Правительство 19 февраля назначило глав четырех профильных институтов, находящихся в подчинении Министерства кульуры, молодежи и спорта

Об этом сообщил министр Бородянский в своем Telegram.

Сергей Левчук назначен главой Государственного агентства спорта

Марина Кудерчук - главой Государственного агентства по вопросам кино.

Галина Григоренко стала главой Государственного агентства по вопросам искусств.

Ольга Россошанская - главой Государственного агентства по вопросам художественного образования

Как сообщалось, 29 января в своем Telegram-канале Бородянский по результатам заседания правительства написал, что Кудерчук назначен главой Госкино.

В то же время, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" , на заседании в конце января Кабмин только определил Кудерчук победителем конкурса.

 

 

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