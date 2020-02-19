Правоохранители разоблачили одессита, который получал по почте боеприпасы из зоны ООС

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"В ходе расследования стало известно, что житель Одессы получает почтовые отправления с огнестрельным оружием, боеприпасами и комплектующими к ним с территории Донецкой и Луганской областей. Так, вчера, 18 февраля, во время очередного получения почтовых отправлений, правоохранители разоблачили злоумышленника и изъяли значительное количество пуль различных калибров, гильз и патронов. В дальнейшем в ходе обыска по месту жительства мужчина добровольно выдал пистолеты и автоматические пулеметы, различные гранаты, патроны различных калибров, гильзы, пули и порох. Вместе с тем, обнаружено оборудование для комплектования (изготовления) боеприпасов и переработки оружия", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина сотрудничает со следствием, предоставляет обличительные показания по поводу изъятого имущества и источников его происхождения.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Следственно-оперативные мероприятия проведены при участии сотрудников Управления СБУ в области. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Малиновского отдела полиции.