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Espreso.tvОбществоНа Банковую подогнали автозаки. ФОТОФАКТ

На Банковую подогнали автозаки. ФОТОФАКТ

В среду, 19 февраля, к Офису президента Украины на ул. Банковую в Киеве подогнали автозаки

Об этом сообщил в Facebook пользователь Василий Савчур.

"На Банковой припаркованы лимузины: класса Lux", - написал Савчур, добавив фотографию с места событий.

На фото, опубликованном Савчуром, можно увидеть 4 грузовика для перевозки людей.

  • Напомним, 19 февраля под Офисом президента Украины началась акция протеста против изменений в налогообложении и отчетности предпринимателей.
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