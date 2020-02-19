На Банковую подогнали автозаки. ФОТОФАКТ
19 февраля, 2020, 13:09
В среду, 19 февраля, к Офису президента Украины на ул. Банковую в Киеве подогнали автозаки
Об этом сообщил в Facebook пользователь Василий Савчур.
"На Банковой припаркованы лимузины: класса Lux", - написал Савчур, добавив фотографию с места событий.
На фото, опубликованном Савчуром, можно увидеть 4 грузовика для перевозки людей.
- Напомним, 19 февраля под Офисом президента Украины началась акция протеста против изменений в налогообложении и отчетности предпринимателей.
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