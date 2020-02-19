"ФЛП в беде - страна в д***ме": под ОП митингуют против изменений в налогообложении и отчётности предпринимателей
Об этом сообщает Цензор.НЕТ .
В руках у митингующих плакаты с надписями # SaveФОП, "Не ФЛП души, а с таможней реши", "Мы хотим работать в Украине" и тому подобное.
Перед митингующими выступили активисты, народные депутаты.
"Мы за сохранение и развитие упрощенной системы налогообложения, за отмену норм законов 128, 129 (фискализация ФЛП, "кэшбек"). Мы против произвола контролирующих органов, мы против уничтожения микробизнеса коррупцией и коррупционерами. Мы за либерализацию, обещанную Владимиром Зеленским на президентских и парламентских выборах, мы за отмену фискализации всех микропредпринимателей, мы за возможности каждого украинца легко и просто начать и вести собственное дело, мы за разнообразие рабочих мест, за конкуренцию, которая уменьшает цены и уничтожает монополии. Мы против диктатуры власти, олигархата и транснациональных компаний. Мы требуем отмены фискализации для микропредпринимательства! Мы требуем мораторий на проверки, налоговую реформу и принятие законопроектов 2644, 2645! " - заявили организаторы акции.
Митингующие требуют встречи с президентом Зеленским.
Далее участники митинга планируют пойти с митингом под здание Кабинета министров и здание комитетов Верховной Рады.
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