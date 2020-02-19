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Espreso.tvОбщество"ФЛП в беде - страна в д***ме": под ОП митингуют против изменений в налогообложении и отчётности предпринимателей

"ФЛП в беде - страна в д***ме": под ОП митингуют против изменений в налогообложении и отчётности предпринимателей


фото: Цензор.НЕТ
19 февраля за зданием Офиса президента собрались предприниматели, выступающие против изменения законодательства о ФЛП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .

В руках у митингующих плакаты с надписями # SaveФОП, "Не ФЛП души, а с таможней реши", "Мы хотим работать в Украине" и тому подобное.

Перед митингующими выступили активисты, народные депутаты.

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"Мы за сохранение и развитие упрощенной системы налогообложения, за отмену норм законов 128, 129 (фискализация ФЛП, "кэшбек"). Мы против произвола контролирующих органов, мы против уничтожения микробизнеса коррупцией и коррупционерами. Мы за либерализацию, обещанную Владимиром Зеленским на президентских и парламентских выборах, мы за отмену фискализации всех микропредпринимателей, мы за возможности каждого украинца легко и просто начать и вести собственное дело, мы за разнообразие рабочих мест, за конкуренцию, которая уменьшает цены и уничтожает монополии. Мы против диктатуры власти, олигархата и транснациональных компаний. Мы требуем отмены фискализации для микропредпринимательства! Мы требуем мораторий на проверки, налоговую реформу и принятие законопроектов 2644, 2645! " - заявили организаторы акции.

Митингующие требуют встречи с президентом Зеленским.

Далее участники митинга планируют пойти с митингом под здание Кабинета министров и здание комитетов Верховной Рады.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176611

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