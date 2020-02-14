Генпрокурор США пожаловался, что твиты Трампа мешают ему работать
"Я не могу выполнять свою работу здесь, в министерстве, с постоянными комментариями, которые мешают мне", - заявил Барр в интервью ABC News .
Он отметил, что это также подрывает работу возглавляемого им Министерства юстиции.
"Публичные заявления и твиты о ведомство, о людях в министерстве, о делах, находящихся на рассмотрении, о судьях, которые рассматривают эти дела, - не позволяют мне делать свою работу, а также гарантировать судьям и прокурорам, что мы добросовестно выполняем нашу работу ", - заявил Барр.
По мнению генпрокурора, "пора прекратить писать твиты об уголовных делах, которыми занимается Минюст".
Отвечая на вопрос журналиста о том, готов ли Барр к возможной негативной реакции Трампа на слова, генпрокурор заявил, что его это не пугает.
"Никто не может меня повлиять, будь-то конгресс, редакция газеты или президент", - сказал Барр и пообещал поступать так, как считает нужным.
Заявление Барра касается комментариев Трампа по делу экс-советника президента Роджера Стоуна, который в ноябре 2019 года был признан виновным в лжесвидетельстве, препятствовании правосудию и преклонении другого свидетеля к даче ложных показаний.
Присяжные признали доказанным, что экс-советник Трампа солгал о контактах с представителем сайта Wikileaks с целью получения компрометирующей демократов информации.
Сначала прокуратура просила для Стоуна от семи лет и трех месяцев до девяти лет тюрьмы.
Дональд Трамп назвал предлагаемый обвинителями приговор "издевательством над правосудием". После чего в СМИ появилась информация, что Министерство юстиции США решило сократить предлагаемый тюремный срок для Стоуна.
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