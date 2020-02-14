Генпрокурор США пожаловался, что твиты Трампа мешают ему работать

14 февраля, 2020, 10:45

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что публикации американского президента Дональда Трампа в Twitter, посвященные Минюсту, мешают работе ведомства

"Я не могу выполнять свою работу здесь, в министерстве, с постоянными комментариями, которые мешают мне", - заявил Барр в интервью ABC News .

Он отметил, что это также подрывает работу возглавляемого им Министерства юстиции.

"Публичные заявления и твиты о ведомство, о людях в министерстве, о делах, находящихся на рассмотрении, о судьях, которые рассматривают эти дела, - не позволяют мне делать свою работу, а также гарантировать судьям и прокурорам, что мы добросовестно выполняем нашу работу ", - заявил Барр.

По мнению генпрокурора, "пора прекратить писать твиты об уголовных делах, которыми занимается Минюст".

Отвечая на вопрос журналиста о том, готов ли Барр к возможной негативной реакции Трампа на слова, генпрокурор заявил, что его это не пугает.

"Никто не может меня повлиять, будь-то конгресс, редакция газеты или президент", - сказал Барр и пообещал поступать так, как считает нужным.

Заявление Барра касается комментариев Трампа по делу экс-советника президента Роджера Стоуна, который в ноябре 2019 года был признан виновным в лжесвидетельстве, препятствовании правосудию и преклонении другого свидетеля к даче ложных показаний.

Присяжные признали доказанным, что экс-советник Трампа солгал о контактах с представителем сайта Wikileaks с целью получения компрометирующей демократов информации.

Сначала прокуратура просила для Стоуна от семи лет и трех месяцев до девяти лет тюрьмы.

Дональд Трамп назвал предлагаемый обвинителями приговор "издевательством над правосудием". После чего в СМИ появилась информация, что Министерство юстиции США решило сократить предлагаемый тюремный срок для Стоуна.