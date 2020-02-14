 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГенпрокурор США пожаловался, что твиты Трампа мешают ему работать

Генпрокурор США пожаловался, что твиты Трампа мешают ему работать

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что публикации американского президента Дональда Трампа в Twitter, посвященные Минюсту, мешают работе ведомства

"Я не могу выполнять свою работу здесь, в министерстве, с постоянными комментариями, которые мешают мне", - заявил Барр в интервью ABC News .

Он отметил, что это также подрывает работу возглавляемого им Министерства юстиции.

"Публичные заявления и твиты о ведомство, о людях в министерстве, о делах, находящихся на рассмотрении, о судьях, которые рассматривают эти дела, - не позволяют мне делать свою работу, а также гарантировать судьям и прокурорам, что мы добросовестно выполняем нашу работу ", - заявил Барр.

По мнению генпрокурора, "пора прекратить писать твиты об уголовных делах, которыми занимается Минюст".

Отвечая на вопрос журналиста о том, готов ли Барр к возможной негативной реакции Трампа на слова, генпрокурор заявил, что его это не пугает.

"Никто не может меня повлиять, будь-то конгресс, редакция газеты или президент", - сказал Барр и пообещал поступать так, как считает нужным.

Заявление Барра касается комментариев Трампа по делу экс-советника президента Роджера Стоуна, который в ноябре 2019 года был признан виновным в лжесвидетельстве, препятствовании правосудию и преклонении другого свидетеля к даче ложных показаний.

Присяжные признали доказанным, что экс-советник Трампа солгал о контактах с представителем сайта Wikileaks с целью получения компрометирующей демократов информации.

Сначала прокуратура просила для Стоуна от семи лет и трех месяцев до девяти лет тюрьмы.

Дональд Трамп назвал предлагаемый обвинителями приговор "издевательством над правосудием". После чего в СМИ появилась информация, что Министерство юстиции США решило сократить предлагаемый тюремный срок для Стоуна.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 февраля, 2020 пятница

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

14 февраля, 2020 пятница

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать