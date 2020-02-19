Для Офиса финансового контроля утвердили основные задачи и функции

19 февраля, 2020, 16:06

Кабинет министров Украины утвердил положение об Офисе финансового контроля

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Согласно утвержденному положению, Офис финансового контроля сможет проводить проверки в министерствах, государственных фондах, бюджетных учреждениях, государственных предприятиях, а также на частных предприятиях, которые получали средства из бюджета.

Проверки будут проводить относительно того, насколько эффективно использовались государственные средства и придерживались бюджетного законодательства. Также будут проверять бухгалтерскую и финансовую отчетность.

"Кроме того, в положении предусмотрена реализация института финансовой аналитики, то есть проведение анализа рисков по управлению ресурсами государства с последующим осуществлением контрольных мероприятий по высокорисковым операциям", - пояснили в Минфине.

Со становлением Офиса финансового контроля проверок будет меньше, их будут проводить только в отношении наиболее рисковых операций, считают в ведомстве.