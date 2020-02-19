 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДля Офиса финансового контроля утвердили основные задачи и функции

Для Офиса финансового контроля утвердили основные задачи и функции


фото: 24tv
Кабинет министров Украины утвердил положение об Офисе финансового контроля

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Согласно утвержденному положению, Офис финансового контроля сможет проводить проверки в министерствах, государственных фондах, бюджетных учреждениях, государственных предприятиях, а также на частных предприятиях, которые получали средства из бюджета.

Проверки будут проводить относительно того, насколько эффективно использовались государственные средства и придерживались бюджетного законодательства. Также будут проверять бухгалтерскую и финансовую отчетность.

"Кроме того, в положении предусмотрена реализация института финансовой аналитики, то есть проведение анализа рисков по управлению ресурсами государства с последующим осуществлением контрольных мероприятий по высокорисковым операциям", - пояснили в Минфине.

Со становлением Офиса финансового контроля проверок будет меньше, их будут проводить только в отношении наиболее рисковых операций, считают в ведомстве.

  • Напомним, неделю назад правительство запустило процесс создания Офиса финансового контроля. Новое учреждение создадут на базе Госаудитслужбы. Процесс преобразования может занять до 6 месяцев.
  • Решение о создании Офиса финансового контроля приняли еще 11 декабря 2019 г. 5 февраля 2020 г. правительство назначило временно исполняющего обязанности ведомства, который на данный момент возглавил комиссию по реорганизации.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать