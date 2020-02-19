Для Офиса финансового контроля утвердили основные задачи и функции
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
Согласно утвержденному положению, Офис финансового контроля сможет проводить проверки в министерствах, государственных фондах, бюджетных учреждениях, государственных предприятиях, а также на частных предприятиях, которые получали средства из бюджета.
Проверки будут проводить относительно того, насколько эффективно использовались государственные средства и придерживались бюджетного законодательства. Также будут проверять бухгалтерскую и финансовую отчетность.
"Кроме того, в положении предусмотрена реализация института финансовой аналитики, то есть проведение анализа рисков по управлению ресурсами государства с последующим осуществлением контрольных мероприятий по высокорисковым операциям", - пояснили в Минфине.
Со становлением Офиса финансового контроля проверок будет меньше, их будут проводить только в отношении наиболее рисковых операций, считают в ведомстве.
- Напомним, неделю назад правительство запустило процесс создания Офиса финансового контроля. Новое учреждение создадут на базе Госаудитслужбы. Процесс преобразования может занять до 6 месяцев.
- Решение о создании Офиса финансового контроля приняли еще 11 декабря 2019 г. 5 февраля 2020 г. правительство назначило временно исполняющего обязанности ведомства, который на данный момент возглавил комиссию по реорганизации.
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