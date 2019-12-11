Правительство реорганизовало Государственную аудиторскую службу в Офис финансового контроля

11 декабря, 2019, 13:03

Кабинет министров Украины принял решение о создании на базе Государственной аудиторской службы Офиса финансового контроля

Соответствующее решение правительства одобрили во время заседания 11 декабря, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Офис финансового контроля защитит граждан и добросовестный бизнес от финансового мошенничества, а Украина как государство станет предсказуемой и надежной в распоряжении публичными финансами. Это - целые программы деятельности правительства", - сообщил Гончарук.

В ходе реформы Госаудитслужбы, 30% ее сотрудников планируют сократить. Все имущество и функции Госаудитслужбы передадут новому Офису финконтроля.

Госаудитслужба (ранее известная как Контрольно-ревизионное управление или КРУ) в соответствии с законом должна осуществлять политику в сфере государственного финансового контроля. Орган должен осуществлять оценку целевого использования государственных финансовых ресурсов для достижения экономии средств. Ранее Госаудитслужба подчинялась непосредственно правительству.