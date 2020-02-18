Знаю, что буду драться с Усиком, - Джошуа
Об этом сообщает Sky Sports.
Обладатель титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа готовится не только к бою против болгарина Курбатов Пулева, но и к противостоянию с украинцем Александром Усиком.
"Я настроен на то, чтобы провести бой уже в июне. Пока план такой: соперник - Пулев, а Усик сразится с Чисорой. Но я точно знаю, что буду драться против Усика в ближайшее время. Поэтому я готовлюсь и к этому поединку. Очень хочу драться два или три раза в год, и это дает мне возможность хорошо планировать подготовку к любому сопернику", - признался Джошуа в интервью Sky Sports.
Боксерский поединок между Пулевым и Джошуа состоится 20 июня в столице Великобритании Лондоне.
- 11 февраля стало известно, что Джошуа проведет поединок против болгарина Кубрата Пулева в июне в Лондоне.
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