Знаю, что буду драться с Усиком, - Джошуа

18 февраля, 2020, 20:30

Чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа уверен, что в ближайшее время проведет бой против украинца Александра Усика

Об этом сообщает Sky Sports.

Обладатель титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа готовится не только к бою против болгарина Курбатов Пулева, но и к противостоянию с украинцем Александром Усиком.

"Я настроен на то, чтобы провести бой уже в июне. Пока план такой: соперник - Пулев, а Усик сразится с Чисорой. Но я точно знаю, что буду драться против Усика в ближайшее время. Поэтому я готовлюсь и к этому поединку. Очень хочу драться два или три раза в год, и это дает мне возможность хорошо планировать подготовку к любому сопернику", - признался Джошуа в интервью Sky Sports.

Боксерский поединок между Пулевым и Джошуа состоится 20 июня в столице Великобритании Лондоне.