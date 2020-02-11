Джошуа узнал дату следующего боя
11 февраля, 2020, 17:17
Чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа проведет поединок против болгарина Кубрата Пулева в июне в Лондоне
Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, сообщает BoxingScene.
По словам Хирна, обладатель титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа выйдет на ринг против Пулева в июне в Лондоне.
"Эта встреча состоится в июне. Сейчас мы рассматриваем два возможных места проведения: на стадионе "Тоттенхэма" или "Арсенала" в Лондоне. Мы уже согласовали практически все моменты. Нам удалось договориться с Пулевым", - сказал Хирн.
Джошуа выиграл 23 поединка и потерпел одно поражение. У Пулева 28 побед и одно поражение, которое ему в 2014 году нанес Владимир Кличко.
- Напомним, 29 января Эдди Хирн заявил, что следующим соперником Джошуа станет Пулев.
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