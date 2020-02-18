Зеленский собирает СНБО
18 февраля, 2020, 10:07
Во вторник, 18 февраля, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны при участии секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины
Об этом сообщает Офис президента.
В сообщении пресс-службы не указана причина заседания СНБО.
Брифинг по итогам заседания состоится в 12:00.
- Штаб Операции объединенных сил подтвердил информацию о наступлении российских войск на участке разведения сил и сообщил о потерях с украинской стороны.
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