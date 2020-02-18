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Espreso.tvОбществоЗеленский собирает СНБО

Зеленский собирает СНБО


фото: president.gov.ua
Во вторник, 18 февраля, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны при участии секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины

Об этом сообщает Офис президента.

В сообщении пресс-службы не указана причина заседания СНБО.

Брифинг по итогам заседания состоится в 12:00.

  • Штаб Операции объединенных сил подтвердил информацию о наступлении российских войск на участке разведения сил и сообщил о потерях с украинской стороны.
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