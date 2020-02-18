 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Ухане от коронавируса умер руководитель одной из крупнейших больниц

В Ухане от коронавируса умер руководитель одной из крупнейших больниц


фото: reuters
В китайском городе Ухань от коронавируса умер руководитель одной из крупнейших клиник

Как сообщает CNN, Лю Чжимин был нейрохирургом. Он умер во вторник, 18 февраля.

Медик стал первым директором больницы, который умер в результате эпидемии коронавируса.

Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 72 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавируса нового типа COVID-19, а также 1868 смертей. Пять летальных случаев зафиксировали за пределами Китая.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать