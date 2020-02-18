В Ухане от коронавируса умер руководитель одной из крупнейших больниц
18 февраля, 2020, 10:54
В китайском городе Ухань от коронавируса умер руководитель одной из крупнейших клиник
Как сообщает CNN, Лю Чжимин был нейрохирургом. Он умер во вторник, 18 февраля.
Медик стал первым директором больницы, который умер в результате эпидемии коронавируса.
Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 72 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавируса нового типа COVID-19, а также 1868 смертей. Пять летальных случаев зафиксировали за пределами Китая.
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