В Китае от коронавируса умерли уже 1868 человек, более 72 тыс. инфицировано

18 февраля, 2020, 07:44

По состоянию на конец суток 17 февраля в Китае было зафиксировано 1868 случаев смерти от коронавируса

Об этом сообщает сайт Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

"В целом 1868 смертельных случаев, 72 436 подтвержденных случаев заражения и 6242 человека с подозрением (на коронавирус, - ред.)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Нацкомиссии по здравоохранению КНР сообщили о 12 552 случаев выписки.

Нагдаемо, накануне сообщалось о 1770 погибших от коронавируса в Китае.

За пределами Китая зафиксировано уже пять смертей от коронавируса.