В Китае от коронавируса умерли уже 1868 человек, более 72 тыс. инфицировано
18 февраля, 2020, 07:44
По состоянию на конец суток 17 февраля в Китае было зафиксировано 1868 случаев смерти от коронавируса
Об этом сообщает сайт Национальной комиссии по здравоохранению КНР.
"В целом 1868 смертельных случаев, 72 436 подтвержденных случаев заражения и 6242 человека с подозрением (на коронавирус, - ред.)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Нацкомиссии по здравоохранению КНР сообщили о 12 552 случаев выписки.
Нагдаемо, накануне сообщалось о 1770 погибших от коронавируса в Китае.
За пределами Китая зафиксировано уже пять смертей от коронавируса.
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