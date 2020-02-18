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Espreso.tvСпорт"Мариуполь" арендовал у "Шахтера" очередного футболиста

"Мариуполь" арендовал у "Шахтера" очередного футболиста


фото: shakhtar.com
Полузащитник донецкого "Шахтера" Даниил Игнатенко перешел в "Мариуполь" на правах аренды

Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

Арендное соглашение между "горняками" и "Мариуполем" рассчитано до конца текущего сезона. Даниил Игнатенко проходил с командой тренировочный сбор и поразил своей игрой главного тренера Александра Бабича.

В этом сезоне Игнатенко играл в чемпионате Венгрии за команду украинского тренера Сергея Реброва. В "Ференцвароше" он провел 13 матчей и забил 1 гол. 31 января Игнатенко досрочно вернулся в "Шахтер" из аренды.

В зимнее трансферное окно "Мариуполь" арендовал у "Шахтера" Даниила Сагуткина, Артема Дудика и Станислава Библика.

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