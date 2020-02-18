"Мариуполь" арендовал у "Шахтера" очередного футболиста
18 февраля, 2020, 20:10
Полузащитник донецкого "Шахтера" Даниил Игнатенко перешел в "Мариуполь" на правах аренды
Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.
Арендное соглашение между "горняками" и "Мариуполем" рассчитано до конца текущего сезона. Даниил Игнатенко проходил с командой тренировочный сбор и поразил своей игрой главного тренера Александра Бабича.
В этом сезоне Игнатенко играл в чемпионате Венгрии за команду украинского тренера Сергея Реброва. В "Ференцвароше" он провел 13 матчей и забил 1 гол. 31 января Игнатенко досрочно вернулся в "Шахтер" из аренды.
В зимнее трансферное окно "Мариуполь" арендовал у "Шахтера" Даниила Сагуткина, Артема Дудика и Станислава Библика.
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