"Мариуполь" арендовал у "Шахтера" очередного футболиста

18 февраля, 2020, 20:10

Полузащитник донецкого "Шахтера" Даниил Игнатенко перешел в "Мариуполь" на правах аренды

Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

Арендное соглашение между "горняками" и "Мариуполем" рассчитано до конца текущего сезона. Даниил Игнатенко проходил с командой тренировочный сбор и поразил своей игрой главного тренера Александра Бабича.

В этом сезоне Игнатенко играл в чемпионате Венгрии за команду украинского тренера Сергея Реброва. В "Ференцвароше" он провел 13 матчей и забил 1 гол. 31 января Игнатенко досрочно вернулся в "Шахтер" из аренды.

В зимнее трансферное окно "Мариуполь" арендовал у "Шахтера" Даниила Сагуткина, Артема Дудика и Станислава Библика.