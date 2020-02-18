"Боруссия" - ПСЖ: где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

18 февраля, 2020, 08:32

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая "Боруссия" принимает французский ПСЖ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Парижане в групповом раунде одержали победу в квартете А, опередив мадридский "Реал" на 5 очков, в активе испанцев - 11 Третье место в группе занял бельгийский "Брюгге", у которого 3 балла. Последнее место у турецкого "Галатасарая", который набрал всего 2 очка.

Дортмундцы выступали в группе F, где их соперником была испанская "Барселона, которая в результате заняла первое место, 14 очков. "Боруссия" завершила групповой этап на втором месте, 10 баллов. Третий - миланский "Интер", у которого 7 очков. А четвертое место у пражской "Славии", которая завоевала 2 балла.

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

18 февраля

"Боруссия Дортмунд" (Германия) - ПСЖ (Франция)

Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк"

Начало в 22:00

Трансляция на телеканале "Футбол 2"