"Боруссия" - ПСЖ: где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Парижане в групповом раунде одержали победу в квартете А, опередив мадридский "Реал" на 5 очков, в активе испанцев - 11 Третье место в группе занял бельгийский "Брюгге", у которого 3 балла. Последнее место у турецкого "Галатасарая", который набрал всего 2 очка.
Дортмундцы выступали в группе F, где их соперником была испанская "Барселона, которая в результате заняла первое место, 14 очков. "Боруссия" завершила групповой этап на втором месте, 10 баллов. Третий - миланский "Интер", у которого 7 очков. А четвертое место у пражской "Славии", которая завоевала 2 балла.
Лига чемпионов
1/8 финала, 1-й матч
18 февраля
"Боруссия Дортмунд" (Германия) - ПСЖ (Франция)
Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк"
Начало в 22:00
Трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 17 февраля бразильский вингер Неймар попал в заявку ПСЖ на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".
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