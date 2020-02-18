 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Боруссия" - ПСЖ: где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

"Боруссия" - ПСЖ: где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов


фото: Reuters
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая "Боруссия" принимает французский ПСЖ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Парижане в групповом раунде одержали победу в квартете А, опередив мадридский "Реал" на 5 очков, в активе испанцев - 11 Третье место в группе занял бельгийский "Брюгге", у которого 3 балла. Последнее место у турецкого "Галатасарая", который набрал всего 2 очка.

Дортмундцы выступали в группе F, где их соперником была испанская "Барселона, которая в результате заняла первое место, 14 очков. "Боруссия" завершила групповой этап на втором месте, 10 баллов. Третий - миланский "Интер", у которого 7 очков. А четвертое место у пражской "Славии", которая завоевала 2 балла.

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

18 февраля

"Боруссия Дортмунд" (Германия) - ПСЖ (Франция)

Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк"

Начало в 22:00

Трансляция на телеканале "Футбол 2"

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 февраля, 2020 вторник

17 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

18 февраля, 2020 вторник

17 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать