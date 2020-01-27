Сурков де-факто остается помощником Путина, - Песков
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает российский " Интерфакс" .
"Могу пока сказать только то, что указа об увольнении Суркова от его обязанностей до сих пор не было, поэтому де-факто он продолжает оставаться помощником президента Российской Федерации", - рассказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, продолжает ли Сурков ходить на работу, Песков отметил, что не может точно это сказать, поскольку "не осуществляет функции контроля за посещаемостью рабочего места".
Песков отметил, что сейчас украинское направление продолжает заниматься как Сурков - указа о его отставке не было, - так и помощник президента РФ Юрий Ушаков "по мере необходимости".
Пескова спросили о том, как Путин оценивает работу Суркова за прошлые годы "в плане улучшения отношений с Украиной", но пресс-секретарь сказал, что "предпочтет оставить этот вопрос без ответа, потому что указа нет".
- Напомним, 25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков оставил госслужбу "в связи с изменением курса на украинском направлении".
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-