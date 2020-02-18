Пристайко предположил победу на выборах в ОРДЛО действующих членов оккупационной администрации

18 февраля, 2020, 08:50

Во время местных выборов в ОРДЛО не исключена победа тех самых людей, которые сейчас удерживают власть на оккупированных районах Донбасса

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.

По его словам, украинская власть хотела бы предотвратить легализацию любого, кто находится на той стороне линии разграничения.

"Именно поэтому была предложена модель проведения демократических выборов. Для того, чтобы хотя бы минимально на низком уровне выбрать районную власть на местах. Мы не говорим о депутатах, которые сядут в ВРУ, нет. Мы хотим легализовать тех людей, которые изберутся на локальном уровне . Те люди, которые их выберут, должны знать теперь, что они несут ответственность, что в их районе будет новый глава. Я не удивлюсь, если часть этих людей будут теми же, которые сейчас руководят... Мы не наивны. Но люди должны именно выбрать, мы не можем из Киева назначить", - заявил Пристайко .

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что до начала деоккупации и перехода оккупированного Донбасса под контроль Украины Верховная Рада должна принять закон о коллаборационистах.