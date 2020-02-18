Рада должна принять закон о коллаборационистах до возвращения ОРДЛО, - Аваков
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Перед тем, как пройдут выборы, перед тем, как мы возьмем контроль над территорией, мы должны решить несколько принципиальных вопросов, в частности, уверен, что необходимо принять закон о коллаборационистах. (...) Кто-то называет его законом об амнистии, я же называю его законом о коллаборационистах", - заявил Аваков.
По словам министра, к ответственности не могут быть привлечены врачи, учителя и низшие чины органов власти.
"Если ты сельский доктор и работаешь в вертикали "министерства здравоохранения ДНР", которое мы не признаем, то ты не будешь подвержен репрессиям, потому что ты выполняешь социально важную функцию и у тебя нет альтернативы. Тоже самое для учителей или мелких клерков. а если ты выполняешь репрессивную функцию, если ты организуешь отряды, которые стреляют в нашу сторону, совершаешь или осуществлял свержение власти насильственным путем, если ты в Славянске убивал протестантских священников, то не попадаешь под прощение, а попадаешь под уголовное преследование", - добавил глава МВД.
Он отметил важность информирования населения на оккупированных территориях о том, что гражданам не грозит преследование в случае, если они не посягали на суверенитет и территориальную целостность Украины, не принимали участия в свержении конституционного строя или репрессивных мерах самопровозглашенных "ЛНР/ДНР".
- Экс-представитель Украины в Минске Валерия Лутковская заявила, что Украина должна определить, кто из жителей оккупированного Донбасса, будет привлечен к уголовной ответственности после возвращения под контроль правительства, а кого не накажут.
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