Рада должна принять закон о коллаборационистах до возвращения ОРДЛО, - Аваков

18 февраля, 2020, 08:36

До начала деоккупации и перехода оккупированного Донбасса под контроль Украины Верховная Рада должна принять закон о коллаборационистах

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Перед тем, как пройдут выборы, перед тем, как мы возьмем контроль над территорией, мы должны решить несколько принципиальных вопросов, в частности, уверен, что необходимо принять закон о коллаборационистах. (...) Кто-то называет его законом об амнистии, я же называю его законом о коллаборационистах", - заявил Аваков.

По словам министра, к ответственности не могут быть привлечены врачи, учителя и низшие чины органов власти.

"Если ты сельский доктор и работаешь в вертикали "министерства здравоохранения ДНР", которое мы не признаем, то ты не будешь подвержен репрессиям, потому что ты выполняешь социально важную функцию и у тебя нет альтернативы. Тоже самое для учителей или мелких клерков. а если ты выполняешь репрессивную функцию, если ты организуешь отряды, которые стреляют в нашу сторону, совершаешь или осуществлял свержение власти насильственным путем, если ты в Славянске убивал протестантских священников, то не попадаешь под прощение, а попадаешь под уголовное преследование", - добавил глава МВД.

Он отметил важность информирования населения на оккупированных территориях о том, что гражданам не грозит преследование в случае, если они не посягали на суверенитет и территориальную целостность Украины, не принимали участия в свержении конституционного строя или репрессивных мерах самопровозглашенных "ЛНР/ДНР".