После Евро-2020 по Миколенко будет серьезное предложение из АПЛ, - эксперт

18 февраля, 2020, 21:33

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко после Евро-2020 может перейти в топ-клуб из чемпионата Англии

Об этом сообщает youtube-канал FootballHub y youtube.

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганик рассказал, что в летнее трансферное окно киевское "Динамо" может получить серьезные предложения по Виталию Миколенко и Виктору Цыганкову.

"На Миколенко претендуют очень серьезные клубы. Есть интерес, звонили некоторые агенты. Но пока нет реального предложения. По поводу Цыганкова - то же самое. Для этих футболистов Евро-2020 может стать решающим моментом. Миколенко хотят видеть у себя серьезные клубы АПЛ. Если я их назову, то все это разлетится, и все будут очень много об этом говорить", - рассказал Цыганик.

В текущем сезоне 20-летний Виталий Миколенко провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. На счету 22-летнего Виктора Цыганкова 27 матчей, 9 забитых мячей и 8 ассистов.