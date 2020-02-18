После Евро-2020 по Миколенко будет серьезное предложение из АПЛ, - эксперт
Об этом сообщает youtube-канал FootballHub y youtube.
Украинский спортивный журналист Игорь Цыганик рассказал, что в летнее трансферное окно киевское "Динамо" может получить серьезные предложения по Виталию Миколенко и Виктору Цыганкову.
"На Миколенко претендуют очень серьезные клубы. Есть интерес, звонили некоторые агенты. Но пока нет реального предложения. По поводу Цыганкова - то же самое. Для этих футболистов Евро-2020 может стать решающим моментом. Миколенко хотят видеть у себя серьезные клубы АПЛ. Если я их назову, то все это разлетится, и все будут очень много об этом говорить", - рассказал Цыганик.
В текущем сезоне 20-летний Виталий Миколенко провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. На счету 22-летнего Виктора Цыганкова 27 матчей, 9 забитых мячей и 8 ассистов.
- 2 декабря защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко признан лучшим молодым игроком 2019-го года по версии премии "Футбольные звезды Украины".
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