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Espreso.tvОбществоПакистан успешно испытал крылатую ракету

Пакистан успешно испытал крылатую ракету


фото: top10news
Пакистан провел успешный испытательный полет крылатой ракеты Raad (Hatf VIII)

Об этом сообщает Anadolu.

"Пакистан провел успешное испытание крылатой ракеты Raad (Hatf VIII), которая имеет дальность 600 километров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что система вооружения оснащена современными системами наведения и навигации, обеспечивающих выполнение задач с высокой точностью.

Президент Пакистана Ариф Алви, премьер-министр Имран Хан, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Надим Раза и начальники служб поздравили ученых и инженеров с успешными испытаниями ракет.

Напомним, в ноябре прошлого года Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд.

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