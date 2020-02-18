Пакистан успешно испытал крылатую ракету
18 февраля, 2020, 16:18
Пакистан провел успешный испытательный полет крылатой ракеты Raad (Hatf VIII)
Об этом сообщает Anadolu.
"Пакистан провел успешное испытание крылатой ракеты Raad (Hatf VIII), которая имеет дальность 600 километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что система вооружения оснащена современными системами наведения и навигации, обеспечивающих выполнение задач с высокой точностью.
Президент Пакистана Ариф Алви, премьер-министр Имран Хан, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Надим Раза и начальники служб поздравили ученых и инженеров с успешными испытаниями ракет.
Напомним, в ноябре прошлого года Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд.
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