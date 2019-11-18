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Espreso.tvМирПакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд

Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд


фото: reuters
Пакистан в понедельник провел успешное испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия Shaheen I, способной нести ядерный боезаряд, сообщило командование стратегических сил страны

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Двухступенчатая 12-метровая ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной головной частью весом до тонны. Дальность Shaheen I составляет 750 км.

"Пуск был проведен для проверки оперативной готовности командования стратегических сил армии", - отмечается в сообщении.

В мае текущего года пакистанские военные провели успешный запуск баллистической ракеты среднего радиуса действия Shaheen-II. Согласно открытым источникам, ее дальность составляет 1,5-2 тыс. км.

В 2015 году Пакистан провел испытания ракеты Shaheen-III, которая имеет дальность действия 2750 км.

Пакистанские СМИ считают, что нынешнее испытание проведены в ответ на запуск индийской баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni II, способной нести ядерный боезаряд, который был осуществлен в минувшую субботу. Ракета была запущена на дальность в 2 тыс. километров с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса. По имеющимся данным, Agni II с высокой точностью поразила учебную цель.

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