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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривня держится без изменений

Официальный курс: гривня держится без изменений


фото: reuters
Национальный банк Украины оставил курс американской и европейской валюты по отношению к гривне почти без изменений

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 18 февраля официальный курс установлен на уровне 24,445 гривни за доллар - день назад он был 24,447 грн.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,495 грн. 17 февраля курс евро был 26,494 грн.

  • Напомним, в Национальном банке Украины объяснили, почему на начало 2020 года курс гривни перешел к падению после того, как в конце 2019 гривня существенно возрастала.
 
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