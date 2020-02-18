Официальный курс: гривня держится без изменений
18 февраля, 2020, 10:53
Национальный банк Украины оставил курс американской и европейской валюты по отношению к гривне почти без изменений
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 18 февраля официальный курс установлен на уровне 24,445 гривни за доллар - день назад он был 24,447 грн.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,495 грн. 17 февраля курс евро был 26,494 грн.
- Напомним, в Национальном банке Украины объяснили, почему на начало 2020 года курс гривни перешел к падению после того, как в конце 2019 гривня существенно возрастала.
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