Официальный курс: гривня держится без изменений

18 февраля, 2020, 10:53

Национальный банк Украины оставил курс американской и европейской валюты по отношению к гривне почти без изменений

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 18 февраля официальный курс установлен на уровне 24,445 гривни за доллар - день назад он был 24,447 грн.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,495 грн. 17 февраля курс евро был 26,494 грн.