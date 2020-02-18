Наступление россиян на Донбассе: нардеп Рахманин заявил о двух погибших и пятерых раненых украинцах

18 февраля, 2020, 11:02

Об этом он заявил в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV.

"Неоднократно Россия демонстрировала, что как только она поднажимает, у украинской власти появляется страх перед новыми жертвами и перед потерей новых территорий. В таких ситуациях власть идет на определенные уступки. Сейчас подтверждено, по моей информации, не менее 2 погибших и 5 раненых, из которых двое - тяжелых. Я думаю, мы можем потерять часть наших позиций и территорий", - сказал Рахманин.

По данным штаба ООС , в бою погиб один военный, четверо получили легкие ранения.