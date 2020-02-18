Футболист "Боруссии" Холланд вновь установил уникальное достижение в Лиге чемпионов
Об этом сообщает MisterChip в twitter.
19-летний Холланд вышел в стартовом составе "Боруссии" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.
В конце декабря норвежец перешел в чемпионат Германии из австрийского "Зальцбурга". За бывшую команду он провел 6 матчей в групповом этапе Лиги чемпионов и забил в них 8 голов.
Всего в этом сезоне на счету Эрлинга Холланд 28 матчей, забил 37 голов и отдал 8 ассистов.
Erling Håland se convierte hoy en el PRIMER JUGADOR que disputa una misma edición de la Champions League con DOS CLUBES (jugó la fase de grupos con el Salzburgo y hoy será titular en octavos con el Dortmund).- MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) February 18, 2020
No sé como carajo lo hace, pero se queda con todos los récords. pic.twitter.com/wazRBZv1Jr
- 5 февраля Холланд стал первым в истории немецкого футбола игроком, который забил 8 голов в 4-х первых матчах за новый клуб.
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