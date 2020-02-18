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Espreso.tvСпортФутболист "Боруссии" Холланд вновь установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Футболист "Боруссии" Холланд вновь установил уникальное достижение в Лиге чемпионов


фото: Reuters
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд стал первым футболистом, который сыграл в одном сезоне Лиги чемпионов за два разных клуба

Об этом сообщает MisterChip в twitter.

19-летний Холланд вышел в стартовом составе "Боруссии" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

В конце декабря норвежец перешел в чемпионат Германии из австрийского "Зальцбурга". За бывшую команду он провел 6 матчей в групповом этапе Лиги чемпионов и забил в них 8 голов.

Всего в этом сезоне на счету Эрлинга Холланд 28 матчей, забил 37 голов и отдал 8 ассистов.

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