Футболист "Боруссии" Холланд вновь установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

18 февраля, 2020, 22:37

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд стал первым футболистом, который сыграл в одном сезоне Лиги чемпионов за два разных клуба

Об этом сообщает MisterChip в twitter.

19-летний Холланд вышел в стартовом составе "Боруссии" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

В конце декабря норвежец перешел в чемпионат Германии из австрийского "Зальцбурга". За бывшую команду он провел 6 матчей в групповом этапе Лиги чемпионов и забил в них 8 голов.

Всего в этом сезоне на счету Эрлинга Холланд 28 матчей, забил 37 голов и отдал 8 ассистов.

Erling Håland se convierte hoy en el PRIMER JUGADOR que disputa una misma edición de la Champions League con DOS CLUBES (jugó la fase de grupos con el Salzburgo y hoy será titular en octavos con el Dortmund).



No sé como carajo lo hace, pero se queda con todos los récords. pic.twitter.com/wazRBZv1Jr - MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) February 18, 2020