Ломаченко узнал дату супербоя против Лопеса

8 февраля, 2020, 16:21

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира против украинца Василия Ломаченко 30 мая

Об этом Лопес сообщил в twиtter.

По словам чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг) из США, его бой против обладателя титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) состоится 30 мая.

"30 мая", - написал Лопес.

На счету американца 15 побед в 15-ти поединках. Украинец также провел 15 боев, одержал 14 побед и потерпел 1-е поражение.

May 30th - Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) February 8, 2020