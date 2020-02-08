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Espreso.tvСпортЛомаченко узнал дату супербоя против Лопеса

Ломаченко узнал дату супербоя против Лопеса


фото: BoxingScene
Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира против украинца Василия Ломаченко 30 мая

Об этом Лопес сообщил в twиtter.

По словам чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг) из США, его бой против обладателя титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) состоится 30 мая.

"30 мая", - написал Лопес.

На счету американца 15 побед в 15-ти поединках. Украинец также провел 15 боев, одержал 14 побед и потерпел 1-е поражение.

  • 6 февраля стало известно, что Василий Ломаченко получит за поединок за звание абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса рекордный гонорар в $4,5 млн.
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