Коронавирус: Россия запретила въезд гражданам Китая

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Распоряжение начнет действовать с четверга, 20 февраля. Оно касается поездок с целью туризма, работы и учебы, а также в личных целях.

В аппарате Голиковой заявили, что решение принято "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".