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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Россия запретила въезд гражданам Китая

Коронавирус: Россия запретила въезд гражданам Китая

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому временно запрещается гражданам Китая въезд в Россию из-за распространения коронавируса

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Распоряжение начнет действовать с четверга, 20 февраля. Оно касается поездок с целью туризма, работы и учебы, а также в личных целях.

В аппарате Голиковой заявили, что решение принято "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".

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