Коронавирус: Россия запретила въезд гражданам Китая
18 февраля, 2020, 20:35
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому временно запрещается гражданам Китая въезд в Россию из-за распространения коронавируса
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Распоряжение начнет действовать с четверга, 20 февраля. Оно касается поездок с целью туризма, работы и учебы, а также в личных целях.
В аппарате Голиковой заявили, что решение принято "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".
- Ранее сообщалось, что в Китае число жертв заражения новым коронавирусом составило 1868, за сутки умерли 98 человек. Число заболевших превысило 72 тысячи.
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