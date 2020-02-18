Коронавирус: на лайнере Diamond Princess уже более 500 инфицированных
Об этом сообщает УП со ссылкой на пресс-службу Министерства благосостояния и труда Японии.
"Положительные случаи были подтверждены у 542 с 2404 человек, которые прошли тестирование (включая 254 бессимптомных носителей патогенных микроорганизмов)", - говорится в сообщении.
По состоянию на 18 февраля было подтверждено 88 новых случаев заболевания на борту лайнера. Отмечается, что у 65 человек пока не проявляются симптомы болезни.
В дальнейшем всех вновь выявленных больных доставят в медицинские учреждения Японии с инфекционными отделениями.
Сейчас карантин на лайнере продолжается. Для тех, кому необходимо, проводится новый тест на коронавирус, результаты которого объявят позже.
Ранее сообщалось, что в Китае число жертв заражения новым коронавирусом составило 1868 , в сутки умерли 98 человек. Количество заболевших превысило 72 тысячи.
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