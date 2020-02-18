Коронавирус: Аваков рассказал о карантине для эвакуированных из Уханя

18 февраля, 2020, 11:44

В месте для карантина граждан, эвакуированных из города Ухань, будет развернут штаб Национальной гвардии и сил ГСЧС

О мерах безопасности при эвакуации украинских граждан этом в эфире программы "Свобода слова" сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Укринформ .

"Будет развернут штаб Национальной гвардии и ГСЧС, все эти силы будут находиться непосредственно возле лагеря, для того чтобы создать круг охраны ... Здесь продумана вся процедура и полный контроль", - сказал Аваков.

Также, по его словам, отходы с места обсервации будут собираться и утилизироваться по специальной процедуре, отходы канализации будут проходить обеззараживание и не будут попадать в общие стоки.

Все сотрудники, которые будут общаться во время карантина, с эвакуированными гражданами, также будут обеспечены средствами защиты, в частности защитными костюмами.

Аваков рассказал, что в Ухане, к месту посадки украинцев доставят власти Китая, перед посадкой всем будет проведено измерение температуры, осмотр.

Тех, у кого температура будет превышать 37,2, не допустят на борт самолета, они в сопровождении украинского консула будут перемещены в больницу, где за ними установят медицинское наблюдение.

В самолете украинцев будут сопровождать два врача, медсестра, полицейский и военнослужащий, которые также по прибытию в Украину будут изолированы в месте обсервации в течение 14 дней вместе с экипажем самолета.

"Это все те люди, которые обеспечат порядок и переход этой функции, они также будут на самолете и прилетят в Украину, и затем в карантин, они согласились на это добровольно", - сказал Аваков.

В самолете пассажирам выдадут средства защиты, гигиены, питание, маски, которые за время полета будут меняться три раза. Экипаж и сопровождающие лица, а также водители автобуса, который после приземления самолета отвезет пассажиров в место обсервации, будут снабжены специальными защитными костюмами.

Аваков сообщил, что самолет прибудет в один из аэропортов, в зависимости от того, какое место обсервации будет определено. Сейчас есть несколько резервных вариантов размещения эвакуированных граждан. После высадки пассажиров самолет пройдет дезинфекцию вплоть до замены фильтрив.Вси отходы - фильтры, салфетки, остатки еды и т.д. будут собраны в специальные емкости и сожжены.

После завершения 14-дневного карантина, по словам Авакова, граждане по специальной процедуре, с разрешения медиков будут отпущены домой, после чего помещение, где они находились, также пройдет дезинфекцию.